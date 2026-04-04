Bari, bambino di 8 anni investito da un’auto pirata in via Amendola: è caccia al conducente

BARI – Momenti di paura nel pomeriggio nel capoluogo pugliese, dove un bambino di 8 anni è stato investito da un’auto pirata intorno alle 16:30 in via Amendola, nei pressi dell’estramurale Capruzzi.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo — ancora non identificato — stava percorrendo la zona in direzione del quartiere Murattiano quando ha travolto il piccolo, che si trovava insieme alla madre. Dopo l’impatto, il conducente non si è fermato per prestare soccorso ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e una pattuglia della polizia locale. Il bambino, cosciente ma in evidente stato di shock e dolore, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso insieme alla madre.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini, raccogliendo le testimonianze dei presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e risalire al veicolo responsabile.

È scattata quindi la caccia all’auto pirata, mentre le condizioni del bambino sono ora al vaglio dei medici.