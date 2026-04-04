Bari, donna trovata morta in un affittacamere vicino al Policlinico: indagini in corso

BARI – Tragedia nella mattinata odierna nel capoluogo pugliese, dove una donna di età compresa tra i 25 e i 30 anni è stata trovata senza vita all’interno di una struttura ricettiva in via Picone, a pochi passi dal Policlinico.

Secondo una prima ricostruzione, la stanza dell’affittacamere sarebbe stata prenotata da un uomo che si trovava con la giovane dalla sera precedente. I due avrebbero trascorso la notte insieme all’interno della struttura.

Intorno alle 11:30 della mattinata, lo stesso uomo avrebbe lanciato l’allarme dopo non essere riuscito a ottenere risposta dalla donna. Ha riferito agli inquirenti di essersi svegliato intorno alle 10:00 e di essersi allontanato per fare colazione. Al ritorno, circa un’ora e mezza dopo, avrebbe trovato la donna priva di sensi e avrebbe quindi contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia scientifica, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi: dal malore improvviso, all’eventuale assunzione di sostanze, fino a possibili responsabilità di terzi.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’indagine, la prenotazione della stanza sarebbe risultata a nome dell’uomo, che avrebbe poi raggiunto la struttura insieme alla donna.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico-legali, che saranno determinanti per chiarire le cause del decesso. Le indagini proseguono senza escludere alcuna pista.