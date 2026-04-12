Bari, centinaia di persone al Parco Gargasole: il Pic-nic Senza Plastica si conferma festa della comunità

BARI - Una giornata piena, viva e condivisa ha animato il Parco Gargasole, dove il “Pic-nic Senza Plastica” ha riunito centinaia di persone in un evento dedicato alla comunità, alla biodiversità e alla cura degli spazi comuni.Dalle prime ore del mattino, con gli allestimenti avviati già alle 8:30, fino alla sera, il parco si è trasformato in un luogo attraversato da energie diverse e complementari. Culture, età ed esperienze differenti si sono incontrate dando forma a uno spazio urbano vissuto in maniera inclusiva e partecipata.Nel corso della giornata ha preso parte anche il sindaco di Bari, Vito Leccese. Si sono alternati momenti di spettacolo e performance: dall’orchestra del Liceo Musicale Cirillo alle chitarre dell’Amedeo d’Aosta, dal Coro del Centro Anziani Gea fino alla danza polinesiana e all’esibizione di gruppi culturali internazionali. Tra i momenti più seguiti anche quello del giocoliere, capace di coinvolgere il pubblico in uno spazio condiviso di intrattenimento e partecipazione.Accanto agli spettacoli, il cuore dell’iniziativa è stato rappresentato dalle numerose attività diffuse nel parco, organizzate da associazioni e realtà del territorio. Laboratori, giochi di riciclo e installazioni hanno animato ogni area, restituendo l’immagine di uno spazio urbano curato e vissuto collettivamente. La giornata si è conclusa con un momento simbolico e partecipato sulle note di “Hare Krishna”, a suggellare il senso di comunità costruito durante l’evento.Grande partecipazione anche per la tradizionale lotteria del parco, finalizzata alla raccolta fondi per la manutenzione dell’area verde, rafforzando il legame tra cittadinanza attiva e cura del bene comune.Un’iniziativa che conferma come la partecipazione civica e la gestione condivisa degli spazi pubblici possano trasformarsi in strumenti concreti di coesione sociale e valorizzazione urbana.