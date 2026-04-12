Bari, centinaia di persone al Parco Gargasole: il Pic-nic Senza Plastica si conferma festa della comunità
BARI - Una giornata piena, viva e condivisa ha animato il Parco Gargasole, dove il “Pic-nic Senza Plastica” ha riunito centinaia di persone in un evento dedicato alla comunità, alla biodiversità e alla cura degli spazi comuni.
Dalle prime ore del mattino, con gli allestimenti avviati già alle 8:30, fino alla sera, il parco si è trasformato in un luogo attraversato da energie diverse e complementari. Culture, età ed esperienze differenti si sono incontrate dando forma a uno spazio urbano vissuto in maniera inclusiva e partecipata.
Nel corso della giornata ha preso parte anche il sindaco di Bari, Vito Leccese. Si sono alternati momenti di spettacolo e performance: dall’orchestra del Liceo Musicale Cirillo alle chitarre dell’Amedeo d’Aosta, dal Coro del Centro Anziani Gea fino alla danza polinesiana e all’esibizione di gruppi culturali internazionali. Tra i momenti più seguiti anche quello del giocoliere, capace di coinvolgere il pubblico in uno spazio condiviso di intrattenimento e partecipazione.
Grande partecipazione anche per la tradizionale lotteria del parco, finalizzata alla raccolta fondi per la manutenzione dell’area verde, rafforzando il legame tra cittadinanza attiva e cura del bene comune.
Un’iniziativa che conferma come la partecipazione civica e la gestione condivisa degli spazi pubblici possano trasformarsi in strumenti concreti di coesione sociale e valorizzazione urbana.