Barletta, oltre 550 kg di rifiuti raccolti e più di 200 partecipanti: grande risposta per il cleanup sulla Litoranea di Levante

BARLETTA - Oltre 550 kg di rifiuti raccolti e più di 200 persone coinvolte: sono questi i numeri che raccontano la straordinaria partecipazione alla giornata di cura e rigenerazione che si è svolta ieri, sabato 11 aprile, sulla Litoranea di Levante di Barletta, in occasione della Giornata Regionale della Costa Pugliese 2026.

Un risultato importante che restituisce la misura concreta di un impegno condiviso e della volontà di una comunità di prendersi cura di uno dei suoi luoghi più identitari. L’iniziativa, promossa da Retake Barletta in collaborazione con l’associazione 2hands, con il patrocinio del Comune di Barletta e sotto la vigilanza della Guardia Costiera, ha trasformato un tratto di costa in uno spazio di azione collettiva, partecipazione e responsabilità.

Durante la giornata, volontari di tutte le età – cittadini, famiglie, ragazzi e associazioni – si sono impegnati insieme per liberare l’area dai rifiuti e restituirle bellezza e vivibilità. Un intervento concreto che ha inciso visibilmente sul paesaggio, ma che ha soprattutto rafforzato il legame tra le persone e il territorio.

Oltre al dato quantitativo, la giornata ha restituito anche un valore più profondo: quello di una comunità che si attiva, che si incontra e che sceglie di esserci. Gesti semplici – raccogliere, collaborare, condividere uno spazio – che diventano strumenti di cittadinanza attiva e consapevole.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione ambientale e partecipazione civica portato avanti da Retake, che continua a promuovere azioni diffuse di cura del territorio, trasformando ogni intervento in un’occasione per costruire relazioni e rafforzare il senso di appartenenza.

«È stato un evento meraviglioso, con oltre 200 persone: ci siamo sentiti davvero comunità», ha dichiarato Roberta Pizzolla, responsabile di Retake Barletta. «L’obiettivo era ricucire le persone attraverso la cura e un gesto condiviso che nasce dall’amore per l’ambiente».