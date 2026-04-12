Cordoglio di Fratelli d’Italia Bari e Provincia per la scomparsa di Antonio Basile

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BARI - La comunità di Fratelli d’Italia di Bari e Provincia esprime il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Antonio Basile, figlio del consigliere regionale Dino Basile.

In una nota, il presidente provinciale del partito, Michele Picaro, ha espresso parole di vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore.

“Ci sono notizie che lasciano senza parole e che colpiscono nel profondo. La scomparsa di Antonio è una ferita dolorosa che tocca l’intera nostra comunità. A Dino Basile, alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, giunga il mio abbraccio più sincero e il sentimento di una vicinanza autentica in queste ore così difficili. Davanti a un dolore tanto grande, ci stringiamo con rispetto, affetto e partecipazione.”

Fratelli d’Italia Bari e Provincia si unisce quindi al lutto della famiglia Basile, condividendo un messaggio di solidarietà e partecipazione in un momento di profonda sofferenza.

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