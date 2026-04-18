Bari, controlli straordinari della Polizia: perquisizioni, sequestri e una denuncia

BARI - Negli ultimi due giorni la Polizia di Stato ha condotto un’operazione di controllo straordinario che ha interessato il centro e diverse aree periferiche del capoluogo, con particolare attenzione ai quartieri Carbonara, Ceglie del Campo e Japigia.

L’attività, disposta dal questore Annino Gargano, si inserisce nel quadro delle azioni di contrasto alla criminalità diffusa, con focus sul traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, anche alla luce di recenti episodi registrati in città.

Perquisizioni e controlli sul territorio

Le operazioni sono state eseguite dagli agenti della Squadra Mobile della Questura, con il supporto dell’elicottero del IX Reparto Volo di Bari, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e delle unità cinofile antidroga.

Nel corso dei controlli sono state effettuate numerose perquisizioni in abitazioni e luoghi ritenuti di interesse investigativo.

Sequestri e una denuncia

L’attività ha portato alla denuncia a piede libero di una persona per ricettazione, dopo il ritrovamento di un’autovettura ritenuta di provenienza furtiva.

Durante i posti di controllo sono state identificate 183 persone, di cui 47 con precedenti penali, e controllati 98 veicoli. Gli agenti hanno inoltre sequestrato circa 360 grammi di marijuana e 6 grammi di hashish, oltre al ritiro di una pistola.

Le operazioni rientrano in un più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei reati sul territorio cittadino, che proseguirà anche nei prossimi giorni.