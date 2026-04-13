Bari, forte scirocco: oltre 150 interventi dei Vigili del Fuoco per danni e pericoli in città
BARI - Giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Bari, impegnati in oltre 150 interventi a causa del forte vento di scirocco che sta interessando la città e il nord barese.
Le operazioni hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza di alberi, cornicioni, cartelloni pubblicitari e segnali stradali resi instabili dalle raffiche.
Danni in centro città
Particolarmente critici alcuni episodi registrati nel centro urbano, tra cui il distacco della ringhiera di un balcone al quinto piano in corso Italia, all’angolo con piazza Moro.
Sempre a causa del vento, un abete alto oltre venti metri si è abbattuto su un edificio in viale Eritrea, a breve distanza dalla zona centrale.
Interventi anche al Policlinico
Situazione complessa anche all’interno del Policlinico di Bari, dove le raffiche hanno scardinato una finestra del dipartimento di Scienze Biomediche. Per il ripristino della sicurezza è stato necessario l’intervento delle squadre specializzate SAF.
Nessun ferito
Nonostante la vastità degli interventi e la presenza di episodi potenzialmente pericolosi in aree densamente popolate, non si registrano feriti.
Le squadre dei Vigili del Fuoco continuano a operare per completare le verifiche e mettere in sicurezza le strutture ancora a rischio.