Al Teatro Orfeo la XV edizione del Premio Internazionale “Taranto è. Cuore d’Oro della Solidarietà”

TARANTO – La città si prepara a vivere una serata all’insegna dell’impegno civile e della solidarietà con la XV edizione del premio internazionale “Taranto è. Cuore d’Oro della Solidarietà”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 aprile alle ore 21 presso il Teatro Orfeo.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Templari di San Michele Arcangelo in collaborazione con i Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle – Commenda San Michele Arcangelo di Taranto, rappresenta un momento significativo per celebrare le eccellenze del territorio e valorizzare chi opera quotidianamente al servizio della collettività.

A condurre la serata sarà Mauro Pulpito, volto noto e carismatico, che accompagnerà il pubblico tra momenti istituzionali e spettacolo. Il prestigioso riconoscimento sarà conferito ai rappresentanti delle principali forze impegnate nella sicurezza e nel soccorso: Polizia di Stato, Polizia Locale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria.

Le premiazioni saranno arricchite dagli interventi musicali dei Banana’s Music and Fan e dei giovani talenti dell’Accademia Musicale Tarrega, offrendo al pubblico uno spettacolo che unisce cultura e intrattenimento.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla struttura Sorriso Francescano, impegnata nel sostegno ai bambini in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Santissima Annunziata. Un gesto concreto di solidarietà rivolto alle famiglie e ai più piccoli, che potranno beneficiare di un progetto di accoglienza dedicato.

Le dichiarazioni

Il commendatore Antonello Pignatelli ha sottolineato il valore della continuità e del lavoro di squadra:

“Questa tradizione mi è stata tramandata da mio padre. Sono orgoglioso della squadra che abbiamo costruito: senza validi collaboratori un comandante può fare ben poco. Alcuni anni fa ho conosciuto Ignazio D’Andria e ho deciso di proseguire il suo progetto insieme ad Antonio Giannico. Dobbiamo fare tutto il possibile per portare un sorriso ai bambini e alle loro famiglie. E non ci fermeremo.”

Sulla stessa linea Luciano Di Giorgio, che ha evidenziato il forte senso di comunità:

“Taranto ha un grande cuore solidale. Vi aspettiamo il 15 aprile: saremo uniti per un obiettivo giusto. Desidero ringraziare il dottor Valerio Cecinati, professionista di altissimo livello e motivo d’orgoglio per la nostra città.”

Un invito alla partecipazione arriva anche da Gabriella Bruno:

“Vogliamo dare valore alle Forze dell’Ordine in un momento storico delicato. Con un ticket simbolico di 10 euro, tutti potranno contribuire a una causa importante. Taranto è una città dal cuore d’oro: ci auguriamo di riempire il teatro.”

Infine, Antonio Giannico ha illustrato il progetto solidale:

“Stiamo lavorando al recupero di una ex stazione ferroviaria tra Palagiano e Chiatona per creare una struttura di accoglienza per bambini e famiglie. Dopo aver visto la sofferenza dei piccoli pazienti, ho pensato che meritassero un luogo sereno, vicino al mare, dove poter ritrovare un po’ di tranquillità. Se tutto procederà come previsto, sarà pronto entro un anno.”

Una serata, dunque, che unisce spettacolo, riconoscenza e solidarietà, confermando ancora una volta il grande cuore della comunità tarantina.