Bari, il 4 maggio la Giornata dedicata a disabili, anziani e bambini in preparazione della Sagra di San Nicola

BARI - Si svolgerà lunedì 4 maggio 2026 alle ore 9.30 la “Giornata dei disabili, anziani e bambini” in vista della Sagra del Santo Patrono di Bari, con ritrovo presso la Basilica di San Nicola.

L’iniziativa, coordinata dal Movimento Italiano Disabili di Bari guidato da Nicola Papagna, coinvolge numerose associazioni del territorio e realtà del volontariato sociale, tra cui EPAS – ACLI Dalfino, Palese Insieme, l’Unitalsi di Bari e gruppi dedicati all’assistenza e all’inclusione.

Il programma prevede alle 9.30 il raduno dei partecipanti, seguito alle 10.30 da un corteo storico dei disabili con il quadro di San Nicola, accompagnato da figuranti e gruppi storici. Alle 11 è prevista la consegna del quadro del Santo al rettore della Basilica, padre Giovanni Distante, alla presenza delle istituzioni cittadine e regionali, tra cui il sindaco Vito Leccese e rappresentanti della Regione Puglia.

La cerimonia includerà la benedizione e la visita alla cripta del Santo, momento centrale dell’iniziativa.

Alla manifestazione prenderanno parte anche esponenti istituzionali e del mondo associativo, tra cui rappresentanti della Città Metropolitana di Bari, della Polizia Locale, del mondo scolastico e di diverse realtà sociali e imprenditoriali del territorio.

Al termine dell’evento è prevista la distribuzione di gadget commemorativi legati a San Nicola, tra cui magliette, cappellini, dolci e braccialetti.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, si inserisce nel percorso di avvicinamento alla festa patronale, con l’obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e valorizzazione delle fragilità sociali all’interno delle celebrazioni civili e religiose.