Trani, dal 5 al 12 luglio torna International Trani Tango: la XIII edizione tra danza, cultura e grandi eventi
TRANI - È tutto pronto per la tredicesima edizione di International Trani Tango, in programma dal 5 al 12 luglio 2026 nella città di Trani, con il suggestivo scenario della Cattedrale di Trani a fare da cornice agli eventi principali.
La manifestazione, confermata tra i Grandi Eventi della Regione Puglia, si prepara a richiamare anche quest’anno centinaia di partecipanti e appassionati da tutto il mondo, con una forte componente internazionale che spazia dal Sud America all’Asia fino agli Stati Uniti. Al centro, come sempre, la passione per il tango argentino.
L’edizione 2026 conferma la direzione artistica di Miguel Ángel Zotto e Daiana Guspero, protagonisti del panorama tanguero mondiale, che guideranno seminari, spettacoli e serate di gala accompagnate da orchestre dal vivo.
Tra le novità principali spicca la collaborazione con MIDAS – Maestri Italiani Danza Sportiva, che darà vita alla prima competizione ufficiale del festival. L’evento culminerà al PalaAssi di Trani con una sfida tra ballerini professionisti e amatoriali per selezionare nuovi maestri dell’edizione successiva.
Il programma si estenderà oltre il centro storico di Trani, coinvolgendo anche il territorio circostante con itinerari culturali che toccheranno il Parco Archeologico di Canosa di Puglia e le architetture di Alberobello, con milonghe al tramonto in location storiche.
Confermate anche le iniziative di valorizzazione del tessuto cittadino, tra cui mostre dedicate ad Astor Piazzolla e attività diffuse lungo via Zanardelli, oltre al coinvolgimento di esercenti e operatori turistici locali.
Ampio spazio sarà riservato all’inclusione sociale, con la partecipazione di associazioni dedicate alla danza per persone con disabilità, confermando la vocazione del festival come evento culturale e partecipativo.
International Trani Tango si conferma così un appuntamento di riferimento per la danza e il turismo culturale, capace di unire spettacolo, formazione e promozione del territorio.