Bari: il Poliambulatorio di Palo del Colle intitolato al medico Giuseppe Tricarico





BARI - Il Poliambulatorio di Palo del Colle d’ora in poi porterà il nome del dr. Giuseppe Tricarico. Medico nefrologo e presidente Aido (10/06/1959-18/12/2001) che ha lasciato una traccia importante nella comunità, per la grande professionalità e umanità spese nella sua “vita breve ma intensa, dedicata all'amore verso il prossimo”.

Una targa nella sala d’attesa della struttura, scoperta ieri pomeriggio durante una breve cerimonia, è dunque il segno tangibile, l’omaggio alla memoria, voluto dal Direttore generale ASL Bari, Luigi Fruscio e dalla comunità di Palo. «Perché la Sanità pubblica – ha sottolineato Fruscio - è fatta di persone speciali, medici, infermieri e operatori che ogni giorno mettono il loro sapere e le competenze al servizio dei cittadini. Questo è il nostro modo di ringraziare il dr. Tricarico, di rendere omaggio, ricordandolo tutti insieme, ad un professionista stimato e benvoluto dai suoi concittadini».

L’incontro di ieri, al quale sono intervenuti il sindaco, i familiari del dr. Tricarico, la direttrice del Distretto Bitonto-Palo del Colle, Laura Civita, medici di medicina generale e operatori sanitari, è stato anche un momento per guardare al futuro della struttura.

Il Poliambulatorio - attivo dal 2012 - attualmente garantisce una serie di servizi di base, tra cui Cup e Ufficio anagrafe, Continuità assistenziale (ex guardia medica) e postazione 118, assieme alle diverse specialistiche ambulatoriali attive: Cardiologia, Endocrinologia, Allergologia, Otorinolaringoiatria, Dermatologia, Ortopedia, Geriatria, Neurologia, Oculistica e Reumatologia. Nel 2025 la struttura ha erogato 10.253 prestazioni sanitarie, di cui circa il 56 per cento (5.782) rappresentato da visite specialistiche: numeri e potenzialità che, in prospettiva, potranno essere ulteriormente sviluppati.