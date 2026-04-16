“Bari in Festa” torna al Parco Rossani: sport, musica e creatività il 19 aprile

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 10 alle 22 e punta a trasformare uno degli spazi urbani simbolo della rigenerazione cittadina in un grande luogo di incontro dedicato a socialità, cultura, sport e intrattenimento.

Il programma prevede attività sportive, laboratori creativi, musica live e DJ set, oltre a un’area food market con prodotti tipici e a chilometro zero, mercatini vintage e artigianato locale. Ampio spazio sarà dedicato anche a workshop su sostenibilità e cultura urbana, con un’impostazione pensata per coinvolgere cittadini di tutte le età.

Tra le attività sportive figurano skate competition, tornei di minibasket, green volley, calisthenics, fitness e functional training, oltre a sessioni di difesa personale e attività per bambini. Prevista anche un’area dedicata agli animali domestici con iniziative educative e dimostrative.

Non mancheranno spazi per famiglie e bambini, con laboratori artistici e un’area kids attrezzata, così come zone relax e momenti di aggregazione diffusa durante tutta la giornata.

La componente musicale accompagnerà l’evento con una programmazione continua: selezioni chill al mattino, DJ set nel pomeriggio e nel finale della giornata, fino alle performance live serali con band locali.

Gli organizzatori sottolineano l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici e favorire una partecipazione attiva della comunità, mentre l’amministrazione comunale evidenzia il ruolo del Parco Rossani come esempio di rigenerazione urbana e luogo dedicato alla socialità.

La prima edizione dell’evento aveva registrato oltre 6.000 presenze, confermando l’interesse della città per iniziative di questo tipo e il potenziale di crescita del format.