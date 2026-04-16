Al via la Stagione 2026 dei “Concerti in Biblioteca” a Bari
Il concerto inaugurale, dal titolo “Fantasia”, vedrà protagonista il pianista Filippo Balducci, con un programma dedicato a Bach, Mendelssohn e Schumann.
Nel corso della stagione si alterneranno recital pianistici, concerti cameristici e orchestrali, con programmi dedicati, tra gli altri, a Gershwin e Piazzolla, Chopin e Schumann, Vivaldi, fino a eventi speciali come la Festa della Musica, la Giornata Internazionale della Musica UNESCO e il tradizionale Concerto di Natale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla valorizzazione della creatività contemporanea e femminile, con convegni, prime esecuzioni e iniziative tematiche.
Un’iniziativa, questa, che conferma ancora una volta la Biblioteca Nazionale di Bari come spazio culturale dinamico e luogo di incontro aperto alla città. “Infatti vogliamo che questo luogo - aggiunge la Direttrice della Biblioteca Antonietta De Felice – diventi anche luogo di relazioni, e che sia amato dai cittadini non solo quale scrigno di memorie identitarie della storia, della tradizione e dell’Arte pugliese, o quale custode di volumi preziosi, di manoscritti, di carte geografiche, di stampe di pregio, di fondi musicali e fotografici, ma anche come casa della cultura, dove ritrovarsi, assistere ad un concerto, ad una conferenza, o entrare in sala lettura, e arricchire lo spirito e il bisogno di relazioni e di convivialità”.
Tutti i concerti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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