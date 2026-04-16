Al via la Stagione 2026 dei “Concerti in Biblioteca” a Bari

BARI - Parte mercoledì 22 aprile la Stagione 2026 dei Concerti in Biblioteca, promossa per il terzo anno di fila da EurOrchestra in collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Bari. Sedici appuntamenti tra pomeriggio e sera animeranno l’Auditorium della “Sagarriga Visconti Volpi” in via Pietro Oreste 45, con l’obiettivo di unire musica dal vivo e valorizzazione del patrimonio culturale.Il concerto inaugurale, dal titolo “Fantasia”, vedrà protagonista il pianista Filippo Balducci, con un programma dedicato a Bach, Mendelssohn e Schumann.Nel corso della stagione si alterneranno recital pianistici, concerti cameristici e orchestrali, con programmi dedicati, tra gli altri, a Gershwin e Piazzolla, Chopin e Schumann, Vivaldi, fino a eventi speciali come la Festa della Musica, la Giornata Internazionale della Musica UNESCO e il tradizionale Concerto di Natale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla valorizzazione della creatività contemporanea e femminile, con convegni, prime esecuzioni e iniziative tematiche.Un’iniziativa, questa, che conferma ancora una volta la Biblioteca Nazionale di Bari come spazio culturale dinamico e luogo di incontro aperto alla città. “Infatti vogliamo che questo luogo - aggiunge la Direttrice della Biblioteca Antonietta De Felice – diventi anche luogo di relazioni, e che sia amato dai cittadini non solo quale scrigno di memorie identitarie della storia, della tradizione e dell’Arte pugliese, o quale custode di volumi preziosi, di manoscritti, di carte geografiche, di stampe di pregio, di fondi musicali e fotografici, ma anche come casa della cultura, dove ritrovarsi, assistere ad un concerto, ad una conferenza, o entrare in sala lettura, e arricchire lo spirito e il bisogno di relazioni e di convivialità”.Tutti i concerti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.