'Fratello Sole e Sorella Ombra' a San Donaci: uno spettacolo tra luci e ombre ispirato alla vita di San Francesco



30 aprile 2026 – ore 20:30 Teatro Comunale di San Donaci (BR)





SAN DONACI (BR) - Arriva a San Donaci lo spettacolo “Fratello Sole, Sorella Ombra”, un’esperienza teatrale intensa e suggestiva che unisce teatro d’ombre e musica dal vivo in un viaggio poetico e spirituale ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi.





“Francé, cosa avresti fatto oggi? Saresti andato a parlare coi capi politici? Anche oggi avresti fatto una rivoluzione felice e nonviolenta?”





Dopo il successo nei teatri pugliesi nel 2025, lo spettacolo torna in un anno significativo, il 2026, in cui si celebra l’VIII centenario della morte del “Giullare di Dio”. Lo spettacolo, promosso dai Frati Minori di Puglia e Molise, dai Frati Minori di Lecce e da OIKOS Mediterraneo, andrà in scena il 30 aprile alle ore 20:30 presso il Teatro di San Donaci, grazie a un evento organizzato dall’Ordine Francescano Secolare (OFS) e dalla parrocchia S. Maria Assunta di San Donaci.





Lo spettacolo propone una suggestiva attualizzazione del Cantico di frate Sole di San Francesco d’Assisi, sintesi e apice della sua esperienza umana e spirituale. Un viaggio tra luci, ombre e musica che, con leggerezza, profondità e ironia, invita lo spettatore a confrontarsi con le grandi domande dell’esistenza.





“Fratello Sole e Sorella Ombra” è un invito a riscoprire l’essenziale e il valore dell’infinitamente piccolo, in contrasto con la frenesia contemporanea. Le ombre, lontane dall’essere semplice assenza di luce, diventano maestre di umanità, mentre la musica accompagna questo percorso con forza e delicatezza. Nell’VIII centenario della sua morte, Francesco, che nella sua vita si è fatto guidare spesso dalle ombre, oggi continua ad essere un personaggio portatore di Luce.





In scena, uno staff eterogeneo d’eccezione con artisti pugliesi noti anche a livello internazionale:

Annacinzia Villani – voce e organetto

Fra Gabriele Graniello – percussioni, piano, didgeridoo

Michele Lobaccaro – chitarra, basso e voce

Silvio Gioia – teatro d’ombre

Angel Lysimacha Mcneer e Michael Esposito – attori





Info e prenotazioni per San Donaci

Antonio Giannuzzi - Teatro San Donaci

Cell. 3392287862





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Fra Gabriele Graniello

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