Bari, inaugurato il nuovo parcheggio a San Cataldo: 160 posti auto gratuiti nell’area della Fiera del Levante

BARI - È stato inaugurato oggi il nuovo parcheggio nel quartiere Bari a San Cataldo, realizzato nell’area della Fiera del Levante in via Adriatico.

Vito Leccese

BARI - All’apertura hanno partecipato il sindaco, l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi e la presidente del Municipio III Luisa Verdoscia, insieme ai rappresentanti della Fiera del Levante e dei comitati dei residenti.

L’area, di circa 6.000 metri quadrati, mette a disposizione 160 posti auto ed è stata concessa in comodato d’uso gratuito al Comune dalla Fiera del Levante. Il parcheggio è stato riqualificato con interventi di pulizia, rifacimento della segnaletica, illuminazione, definizione degli stalli e miglioramento degli accessi, incluso un nuovo varco su via Adriatico e uno scivolo per persone con disabilità.

L’opera rientra nel più ampio progetto del “Masterplan della viabilità della Fiera del Levante”, dal valore complessivo di circa 20 milioni di euro, volto a migliorare l’accessibilità al quartiere fieristico e a riorganizzare la mobilità dell’area.

Il parcheggio sarà inizialmente gratuito e aperto al pubblico, con una fase di monitoraggio per valutarne la gestione futura.

Nel corso dell’inaugurazione, il sindaco Leccese ha fatto anche il punto sul piano di manutenzione urbana, annunciando l’intenzione di destinare una parte dell’avanzo di amministrazione — circa 33 milioni di euro — al rilancio degli interventi straordinari. In particolare, ha indicato una possibile allocazione di circa 16 milioni di euro per il piano manutentivo della città.

L’amministrazione ha sottolineato come l’intervento si inserisca in una fase di trasformazione urbana complessa, segnata dalla presenza di numerosi cantieri legati al PNRR e ad altri lavori infrastrutturali, che incidono sulla gestione ordinaria del territorio ma, al tempo stesso, rappresentano un investimento strutturale per la città.