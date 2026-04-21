Bari, concerto 'Armonie' mercoledì 29 aprile presso la Sala delle Muse del Circolo Unione



BARI - L’Associazione Crocerossine d’Italia ETS organizza il concerto "Armonie", in programma il 29 aprile 2026 alle ore 20:00 presso la Sala delle Muse del Circolo Unione di Bari (Via Alberto Sordi, 7 - Bari), prestigiosa sede culturale della città ubicata nel complesso del Teatro Petruzzelli. - L’Associazione Crocerossine d’Italia ETS organizza il concerto "Armonie", in programma il 29 aprile 2026 alle ore 20:00 presso la Sala delle Muse del Circolo Unione di Bari (Via Alberto Sordi, 7 - Bari), prestigiosa sede culturale della città ubicata nel complesso del Teatro Petruzzelli.





L’iniziativa si inserisce tra le attività di promozione culturale e solidaristica dell’Associazione, con l’obiettivo di sostenere i progetti umanitari e sociali a favore del territorio e a livello nazionale. La serata vedrà la partecipazione di un ensemble di musicisti di grande sensibilità artistica composto da Tecla Argentieri al pianoforte, Giovanni Astorino al violoncello, Francesco D’Aniello alle percussioni, Danilio Girardi al flauto, Alfonso Mastrapasqua al violino, Matteo Notarnicola e M° Maurizio Zaccaria al pianoforte, che curerà anche il coordinamento musicale dell’evento.





A guidare il pubblico nel percorso artistico saranno Michele Cristallo, giornalista e scrittore, e Giancarlo Liuzzi, Presidente APS Incontri, mentre i saluti istituzionali saranno affidati al Presidente del Circolo Unione Giacomo Tomasicchio e a Grazia Andidero, Responsabile di Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia ETS. Interverrà inoltre Santa Fizzarotti Selvaggi, Presidente Nazionale dell’Associazione Crocerossine d’Italia ETS.





"Armonie" si pone come un momento di incontro tra arte e impegno civile, in cui la musica diventa linguaggio universale capace di unire sensibilità diverse e vanificare ogni barriera culturale e sociale. In un tempo segnato da tensioni e divisioni, l’arte musicale riafferma il proprio ruolo fondamentale come veicolo di pace, dialogo e condivisione, offrendo uno spazio di ascolto e riflessione in cui le emozioni si trasformano in ponti tra le persone, popoli e generazioni. Le note, libere da confini, restituiscono una dimensione autentica di armonia interiore e collettiva, contribuendo a diffondere valori di solidarietà e umanità.



