Bari, incontro pubblico del PD Puglia sull’autonomia differenziata: “Una e indivisibile”

BARI - Si terrà nel pomeriggio di oggi, presso la sede del Partito Democratico di Bari in via Re David 17, l’incontro pubblico dal titolo “Una e indivisibile”, dedicato al tema dell’autonomia differenziata.

L’appuntamento, in programma a partire dalle ore 17.30, è promosso dal PD Puglia e si inserisce nel dibattito politico e istituzionale sul percorso della cosiddetta legge Calderoli, al centro di discussioni e contrapposizioni tra governo e amministrazioni locali.

Secondo gli organizzatori, il provvedimento rischierebbe di incidere sui principi di unità nazionale, sussidiarietà e coesione territoriale, elementi su cui si concentra il confronto politico in corso anche in sede di Conferenza delle Regioni e all’interno dell’ANCI.

All’incontro interverranno il segretario del PD Puglia Domenico De Santis, la coordinatrice della segreteria nazionale del PD Marta Bonafoni e il docente di Economia applicata dell’Università di Bari Gianfranco Viesti.