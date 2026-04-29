Polignano a Mare, “Ad Libitum”: domani il secondo appuntamento dell’anteprima nella Chiesa Matrice

POLIGNANO A MARE - Prosegue a Polignano a Mare l’anteprima della XII edizione di “Ad Libitum”, la rassegna diretta da Maurizio Pellegrini che unisce musica, parola, spiritualità e pensiero. L’iniziativa rientra nel programma “Sicut Lux – Le metamorfosi tra Scienza e Fede”, percorso che esplora il dialogo tra linguaggi artistici e riflessione culturale.

Dopo il primo appuntamento del 24 aprile, dal titolo “Francesco: Il cuore nascosto del cantico”, il programma prosegue domani, 30 aprile, alle ore 20.30, con “Verbum in sono”, un viaggio attraverso alcuni dei principali capolavori della musica rinascimentale, da Palestrina a Tomás Luis de Victoria fino a Felice Anerio.

L’evento si svolgerà nella Chiesa Matrice di Santa Maria Assunta, che farà da cornice all’esibizione della Cappella Musicale Corradiana, diretta da Antonio Magarelli. La formazione è specializzata nel repertorio sacro dal Rinascimento al Classicismo e si distingue per l’attenzione all’interpretazione storicamente informata e alla valorizzazione della tradizione musicale pugliese.

Il concerto si inserisce in un percorso che, a ottocento anni dalla morte di San Francesco, intende rileggere la sua eredità spirituale come stimolo ancora attuale sul rapporto tra uomo, natura, scienza e fede, tra ciò che è misurabile e ciò che appartiene alla dimensione interiore.

L’ingresso è consentito fino a esaurimento posti. Per informazioni è attivo il numero 392.964.28.09.

La rassegna è realizzata da EPOS Teatro in collaborazione con FEAMC, la Parrocchia di Santa Maria Assunta, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Polignano a Mare.