Con il 'Jobs Day' a Carosino i giovani protagonisti del loro futuro



CAROSINO (TA) - Il primo "Jobs Day" a Carosino ha visto protagonisti i giovani studenti dell’I.P.S.S.E.O.A. "Mediterraneo" di Pulsano, con i loro sogni e le loro aspirazioni: a loro si sono rivolti tutti i relatori del convegno "Green Jobs. Transizione ecologica, sostenibilità ambientale e impatto sui settori dell’agroalimentare, del turismo e dell’industria", tenutosi nel Castello D'Ayala Valva. - Il primo "Jobs Day" a Carosino ha visto protagonisti i giovani studenti dell’I.P.S.S.E.O.A. "Mediterraneo" di Pulsano, con i loro sogni e le loro aspirazioni: a loro si sono rivolti tutti i relatori del convegno "Green Jobs. Transizione ecologica, sostenibilità ambientale e impatto sui settori dell’agroalimentare, del turismo e dell’industria", tenutosi nel Castello D'Ayala Valva.





La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Carosino nell’ambito del progetto dell’Amministrazione comunale finanziato dalla Regione Puglia con l’Avviso "Punti Cardinali for WORK: punti di orientamento per la formazione e il lavoro".





I lavori sono stati aperti da Onofrio Di Cillo, Sindaco di Carosino, che ha sottolineato come il convegno abbia riunito istituzioni, enti di formazione e imprese che insieme si sono rivolti agli studenti presenti in sala, un approccio in linea con gli obiettivi di "Punti Cardinali For Work" della Regione Puglia che intende potenziare il servizio di orientamento a livello locale tramite la creazione di reti pubblico-privato in grado di rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando la capacità di intercettare le esigenze del territorio.





Per la Regione Puglia è intervenuta Silvia Pellegrini, Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, che ha sottolineato come tra gli assi portanti di "Punti Cardinali for WORK" ci siano la valorizzazione dei talenti, l’inclusione per non lasciare indietro nessuna fragilità e il sostegno all’empowerment femminile, nonché lo sviluppo dell’attrattività del territorio regionale anche sotto l’aspetto occupazionale.





Il convegno è entrato nel vivo con l’intervento di Antonio Mascia di ITS Green Energy Puglia, che ha anche moderato i lavori, che ha esortato gli studenti a non considerare il diploma come un punto di arrivo, ma come l’inizio di un percorso per completare la loro formazione, senza sottovalutare tutti quelle opportunità che possono dare loro la possibilità di intraprendere le nuove professioni della cosiddetta "green economy".





Una sollecitazione ripresa da Silvio Busico, Presidente di Sezione Politiche attive del Lavoro di Confindustria Taranto, che si è poi rivolto agli studenti esortandoli a diventare protagonisti delle scelte per il loro futuro, vagliando con cura i percorsi formativi in base alle loro aspirazioni, come quelli offerti da ITS Mobilità che ha una percentuale di studenti inseriti nel mondo del lavoro che supera il 90%. Di nuove opportunità occupazionali nella green economy hanno poi parlato Tania Corigliano di Ias Energy e Gioacchino De Sario di Switch engineering.





Ciro Maranò, Direttore del Gal Magna Grecia, ha invitato gli studenti a considerare per il loro futuro anche l’autoimprenditorialità, sottolineando che potrebbero usufruire di importanti opportunità di finanziamento a favore degli startupper e dell’imprenditoria giovanile.





Carmen Valente, manager del network Salento delle Murge, ha sottolineato l’importanza delle reti territoriali che, unendo il pubblico e il privato, possono rappresentare una opportunità di sviluppo imprenditoriale e, conseguentemente, di occupazione.