Bari, lavori BRT: chiusure notturne sul ponte Garibaldi e restringimenti in via Di Vagno
BARI - Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Sistema BRT della città di Bari, finanziato con fondi PNRR (Misura M2C2 – Investimento 4.2), è stata disposta una nuova ordinanza che introduce modifiche temporanee alla viabilità in diverse aree strategiche del centro urbano.
Chiusura notturna del ponte Garibaldi
Il provvedimento prevede il divieto di transito per tutti i veicoli sul Ponte Garibaldi nelle notti del 7, 8, 9 e 10 aprile, dalle ore 23:30 alle 5:30 del mattino successivo.
La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di interventi tecnici sulla carreggiata, tra cui:
- scarifica del manto stradale esistente
- posa di una guaina rinforzante
- realizzazione dello strato di binder
Restrizioni su via Di Vagno fino al 7 maggio
Parallelamente, a partire dal 7 aprile e fino al 7 maggio, saranno attivi restringimenti di carreggiata e divieti di fermata su Via Giuseppe Di Vagno, nel tratto compreso tra piazza Antonio Gramsci e il lungomare Nazario Sauro.
Le modifiche sono collegate alla realizzazione delle banchine delle due fermate BRT previste lungo entrambe le carreggiate.
Limite di velocità e sicurezza
Per tutta la durata dei lavori sarà inoltre introdotto il limite massimo di velocità di 30 km/h nelle aree interessate o in avvicinamento ai cantieri, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza per lavoratori e utenti della strada.
Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a considerare possibili rallentamenti e deviazioni lungo i percorsi interessati dagli interventi.