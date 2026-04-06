Bari, lavori BRT: chiusure notturne sul ponte Garibaldi e restringimenti in via Di Vagno

BARI - Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Sistema BRT della città di Bari, finanziato con fondi PNRR (Misura M2C2 – Investimento 4.2), è stata disposta una nuova ordinanza che introduce modifiche temporanee alla viabilità in diverse aree strategiche del centro urbano.

Il provvedimento prevede il divieto di transito per tutti i veicoli sul Ponte Garibaldi nelle notti del 7, 8, 9 e 10 aprile, dalle ore 23:30 alle 5:30 del mattino successivo.

La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di interventi tecnici sulla carreggiata, tra cui:

Restrizioni su via Di Vagno fino al 7 maggio

Si tratta di lavorazioni propedeutiche alla futura attivazione del tracciato BRT, che sul ponte sarà in sede promiscua con il traffico veicolare ordinario.

Parallelamente, a partire dal 7 aprile e fino al 7 maggio, saranno attivi restringimenti di carreggiata e divieti di fermata su Via Giuseppe Di Vagno, nel tratto compreso tra piazza Antonio Gramsci e il lungomare Nazario Sauro.

Le modifiche sono collegate alla realizzazione delle banchine delle due fermate BRT previste lungo entrambe le carreggiate.

Limite di velocità e sicurezza

Per tutta la durata dei lavori sarà inoltre introdotto il limite massimo di velocità di 30 km/h nelle aree interessate o in avvicinamento ai cantieri, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza per lavoratori e utenti della strada.

Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a considerare possibili rallentamenti e deviazioni lungo i percorsi interessati dagli interventi.