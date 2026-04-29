Bari, lavori in corso alla ex Rossani: avviata la gettata della platea per il parcheggio interrato del piano -2

BARI - Proseguono i lavori nell’area dell’ex caserma Rossani a Bari per la realizzazione del parcheggio interrato e della futura “Piazza d’arti”. Nella mattinata di mercoledì 29 aprile sono iniziate le operazioni di gettata della platea di fondazione del piano interrato -2 della nuova infrastruttura.

Le lavorazioni sono scattate alle prime ore dell’alba e prevedono l’impiego, nell’arco dell’intera giornata, di circa 120 betoniere per il trasporto del calcestruzzo necessario alla realizzazione della superficie del piano di parcheggio. Si tratta di una fase centrale del cantiere, successiva al completamento delle operazioni di scavo, che hanno raggiunto una profondità di circa sette metri, e alla predisposizione della carpenteria di fondazione e degli impianti di raccolta delle acque meteoriche.

Per la gestione dei flussi di mezzi, sono stati utilizzati i due accessi di via Giulio Petroni e corso Benedetto Croce, con la movimentazione coordinata di due betoniere alla volta.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana dell’area ex Rossani, finanziato con fondi PNRR, che prevede la realizzazione di un parcheggio interrato da circa 490 posti auto distribuiti su due livelli, oltre a stalli per biciclette e ciclomotori e servizi per gli utenti.

Al termine dei lavori, sulla superficie sovrastante sorgerà una nuova piazza alberata, la cosiddetta “Piazza d’arti”, caratterizzata da pavimentazioni di pregio e aree verdi, circondata da edifici storici restaurati destinati a funzioni culturali e di servizio, tra cui il Polo bibliotecario regionale e la nuova sede dell’Accademia delle Belle Arti.

“Prende forma una nuova infrastruttura strategica per la città”, ha commentato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, sottolineando come il parcheggio rappresenti un servizio fondamentale per residenti e utenti dell’area.

Per aggiornamenti sul progetto e sullo stato di avanzamento dei lavori è disponibile il portale comunale dedicato ai cantieri e il call center informativo del Comune di Bari.