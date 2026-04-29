'Le Università per Giulio Regeni', Unisalento in campo il 5 maggio per la libertà di ricerca



LECCE - Martedì 5 maggio, l'Università del Salento ospiterà una delle tappe dell’iniziativa nazionale "Le Università per Giulio Regeni. A dieci anni dalla scomparsa, un'iniziativa per la libertà di ricerca", promossa dalla senatrice a vita Elena Cattaneo e che in due mesi attraverserà 76 atenei italiani, raggiungendo oltre 15mila tra studenti, ricercatori e personale accademico. - Martedì 5 maggio, l'Università del Salento ospiterà una delle tappe dell’iniziativa nazionale "Le Università per Giulio Regeni. A dieci anni dalla scomparsa, un'iniziativa per la libertà di ricerca", promossa dalla senatrice a vita Elena Cattaneo e che in due mesi attraverserà 76 atenei italiani, raggiungendo oltre 15mila tra studenti, ricercatori e personale accademico.





A dieci anni dalla scomparsa del giovane ricercatore in Egitto, il progetto sceglie le università come luogo simbolico in cui affermare il valore irrinunciabile della libertà di studio e di ricerca. UniSalento – che ha dedicato a Regeni il dottorato in Human and Social Sciences del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – ha scelto con convinzione di essere tra queste.





L'appuntamento è fissato per martedì 5 maggio, dalle ore 9.30, nell'Aula 7 dell'Edificio Studium 6 in via di Valesio, a Lecce. Dopo i saluti istituzionali della rettrice Maria Antonietta Aiello e del prorettore alla Ricerca Giuseppe Ciccarella, sarà proiettato in anteprima speciale il documentario "Giulio Regeni – Tutto il male del mondo", diretto da Simone Manetti e prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni.





A seguire, una tavola rotonda con Saverio Di Benedetto, giurista, i sociologi Stefano Cristante e Fabio de Nardis, e Gabriella Morelli, presidente dell'Associazione "Diffondiamo idee di valore". Modera, la delegata al Public Engagement, la professoressa Maria Cristina Fornari.





L’evento è gratuito e aperto al pubblico. L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS, in collaborazione con Fandango e Ganesh Produzioni.