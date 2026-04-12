Bari, lite in strada a San Pasquale: uomo ferito, indaga la Polizia

BARI - Momenti di tensione nella mattinata di oggi nel quartiere San Pasquale, a Bari, dove una violenta lite tra due uomini è degenerata in un’aggressione che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.Il fatto è avvenuto in via Nizza, nei pressi di un ristorante colombiano, dove secondo una prima ricostruzione i due soggetti sarebbero venuti a contatto per motivi ancora in fase di accertamento. Nel corso del diverbio, uno dei due uomini sarebbe rimasto ferito, presumibilmente raggiunto da colpi di arma da taglio. Le sue condizioni, tuttavia, non sarebbero considerate gravi.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito valutando l’eventuale trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. Contestualmente, diverse pattuglie della Polizia sono arrivate nell’area per mettere in sicurezza la zona e avviare le indagini.Gli agenti della Scientifica hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e raccogliere elementi utili a identificare eventuali responsabilità. Al momento restano ancora da chiarire le cause che hanno portato alla lite e alla successiva aggressione.Le indagini sono in corso per definire con precisione il contesto dell’episodio e accertare eventuali collegamenti tra i due uomini coinvolti.