Fratelli d’Italia in lutto per la scomparsa del figlio del consigliere regionale Basile: il cordoglio di Saverio Congedo

LECCE - Profondo cordoglio nel mondo politico pugliese per la tragica scomparsa di Antonio Basile, figlio del consigliere regionale Dino Basile. Alla famiglia stanno giungendo in queste ore numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà da parte delle istituzioni e delle forze politiche del territorio.Tra questi, anche quello del Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Saverio Congedo, che ha espresso a nome dell’intera dirigenza del partito un messaggio di partecipazione al dolore della famiglia. Congedo ha sottolineato la vicinanza umana e politica in un momento definito di “immenso dolore”, rivolgendosi direttamente al consigliere regionale e ai suoi cari.Nel suo messaggio, il rappresentante di Fratelli d’Italia ha parlato di una tragedia che colpisce profondamente non solo la famiglia Basile ma anche chiunque condivida il senso di comunità e umanità davanti a una perdita così grave. Le parole del Presidente provinciale hanno voluto ribadire un sentimento di affetto e solidarietà, esteso all’intero nucleo familiare.La scomparsa del giovane Antonio ha suscitato forte commozione nell’opinione pubblica e nel mondo politico regionale, che si è stretto attorno al consigliere Dino Basile in queste ore di lutto.