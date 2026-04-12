Fratelli d’Italia in lutto per la scomparsa del figlio del consigliere regionale Basile: il cordoglio di Saverio Congedo
LECCE - Profondo cordoglio nel mondo politico pugliese per la tragica scomparsa di Antonio Basile, figlio del consigliere regionale Dino Basile. Alla famiglia stanno giungendo in queste ore numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà da parte delle istituzioni e delle forze politiche del territorio.
Tra questi, anche quello del Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Saverio Congedo, che ha espresso a nome dell’intera dirigenza del partito un messaggio di partecipazione al dolore della famiglia. Congedo ha sottolineato la vicinanza umana e politica in un momento definito di “immenso dolore”, rivolgendosi direttamente al consigliere regionale e ai suoi cari.
Nel suo messaggio, il rappresentante di Fratelli d’Italia ha parlato di una tragedia che colpisce profondamente non solo la famiglia Basile ma anche chiunque condivida il senso di comunità e umanità davanti a una perdita così grave. Le parole del Presidente provinciale hanno voluto ribadire un sentimento di affetto e solidarietà, esteso all’intero nucleo familiare.
La scomparsa del giovane Antonio ha suscitato forte commozione nell’opinione pubblica e nel mondo politico regionale, che si è stretto attorno al consigliere Dino Basile in queste ore di lutto.