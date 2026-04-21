Bari, moda e motori d’epoca al Teatro Margherita con “L’auto è di moda”

Teatro Margherita

BARI - Un incontro tra eleganza, creatività e motori storici ha animato il pomeriggio di lunedì 20 aprile al, dove si è svolto il défilé e shooting fotografico “L’auto è di moda”, inserito nella 9ª edizione del Gran Premio di Bari organizzato dall’

L’evento, curato da Carmen Martorana Eventi, ha proposto un connubio tra bellezza femminile e auto d’epoca, trasformando lo storico teatro barese in una passerella d’eccezione. La conduzione è stata affidata al “presentattore” Christian Binetti.

Protagoniste della serata le creazioni della jewels designer Marina Corazziari, che celebra quarant’anni di attività, insieme alla collezione di Floriana Formisano presentata dall’Atelier Miss and Lady di Giulio Lovero. In passerella anche l’arte sartoriale di Rosa Sblano con la sua scuola di moda e talento.

La bellezza delle modelle è stata valorizzata dall’hairstyle del Team Scorpati dello storico salone Anna e Tonino International Coiffeur, in Ginosa.

A completare lo scenario, una selezione di auto e moto d’epoca esposte all’interno del teatro, elemento centrale dell’evento che unisce moda e motori.

L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione di pubblico e si conferma tra gli appuntamenti di rilievo che anticipano il Gran Premio di Bari, rafforzando il legame tra territorio, cultura e creatività.