Bari, morto il bambino precipitato dall’ottavo piano al San Paolo

BARI – È morto il bambino di 7 anni caduto ieri sera da un balcone al settimo/ottavo piano di una palazzina in via Leotta, nel quartiere San Paolo.

Il piccolo era stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari in condizioni disperate, in arresto cardiaco. Dopo un intervento chirurgico d’emergenza e le manovre di rianimazione, i medici avevano dichiarato la morte cerebrale, fino al decesso avvenuto nelle ore successive.

La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. I carabinieri hanno avviato indagini per ricostruire con precisione cosa sia successo e verificare se il bambino si trovasse da solo o in presenza di altre persone al momento della caduta.

Secondo quanto emerso, il minore aveva problemi di salute che lo rendevano particolarmente fragile e potrebbe essere sfuggito al controllo. Il bambino viveva con la madre.