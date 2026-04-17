Bari, oggi i funerali del piccolo Giosuè “Bibi”: comunità sotto shock per la tragedia del quartiere San Paolo

La tragedia si è consumata nei giorni scorsi in una palazzina popolare di via Leotta, dove il bambino sarebbe caduto dal settimo piano mentre si trovava in casa con il fratellino più piccolo. L’impatto si è rivelato immediatamente gravissimo.

I soccorsi e il decesso

I soccorsi sono intervenuti rapidamente e hanno trasportato il minore al Policlinico di Bari. Il bambino, tuttavia, è arrivato in ospedale già in arresto cardiaco e ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato inutile.

Indagini in corso

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo d’inchiesta dalla pm Maria Cristina De Tommasi, atto dovuto per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono affidate ai carabinieri e riguardano anche la posizione della madre, al momento senza ipotesi di responsabilità automatica.

Secondo quanto emerso, la famiglia era già seguita dai servizi sociali e dall’ente proprietario dell’immobile, poiché l’abitazione risultava occupata abusivamente.

Il contesto familiare

Il bambino viveva con la madre e il fratello, mentre il padre si trova attualmente detenuto. Giosuè, che soffriva di alcune fragilità di salute, era seguito anche per condizioni che lo rendevano particolarmente vulnerabile e bisognoso di assistenza costante.

Il lutto della comunità

La cerimonia funebre si svolgerà nel pomeriggio e si prevede una forte partecipazione della comunità locale, profondamente colpita dalla tragedia.