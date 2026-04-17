Palo del Colle, tavoli programmatici di Amendolara: confronto aperto con la cittadinanza sul futuro della città

PALO DEL COLLE - Sabato 18 aprile alle ore 17:00, presso la sede della Fondazione Vittorio Bari a Palo del Colle, si terranno i tavoli programmatici promossi dal sindaco Tommaso Amendolara, candidato alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

L’iniziativa si propone come un momento di partecipazione e confronto aperto alla cittadinanza, finalizzato alla raccolta di proposte e osservazioni utili alla definizione del programma di governo.

Un percorso di ascolto strutturato

I lavori dei tavoli saranno dedicati ai principali ambiti della vita amministrativa locale: servizi pubblici, politiche sociali, sviluppo urbano e prospettive di crescita del territorio. L’obiettivo dichiarato è costruire un programma basato su contributi concreti e priorità condivise.

L’incontro si inserisce in un percorso di ascolto che punta a rafforzare il dialogo tra amministrazione e comunità locale, attraverso un metodo partecipativo fondato su trasparenza e collaborazione.

Le parole del sindaco

“Ritengo importante che ogni cittadino possa contribuire con osservazioni e proposte, perché il programma di governo deve riflettere esigenze reali e verificabili”, ha dichiarato Amendolara, sottolineando come i tavoli rappresentino un’occasione per raccogliere punti di vista differenti e integrarli nel documento programmatico in fase di definizione.

Partecipazione della cittadinanza

L’amministrazione invita i cittadini a prendere parte all’iniziativa, considerata un passaggio chiave nel percorso di costruzione della proposta politica per la prossima tornata elettorale.



