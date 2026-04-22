Bari, ok unanime del Consiglio comunale alla tutela delle insegne storiche: via a censimento e nuove regole di valorizzazione

BARI – Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta presentata dalla consigliera Micaela Paparella per la tutela e la valorizzazione delle insegne storiche della città, considerate elementi fondamentali della memoria urbana e dell’identità culturale di Bari.

Il provvedimento riconosce il valore storico, artigianale e commerciale di insegne che nel tempo hanno contribuito a definire il paesaggio cittadino, rafforzando il legame tra comunità e territorio e rappresentando una testimonianza delle tradizioni locali. Un patrimonio diffuso ma fragile, spesso legato a botteghe storiche ed esercizi commerciali tradizionali, oggi esposto al rischio di progressiva scomparsa o sostituzione con soluzioni standardizzate.

L’ordine del giorno impegna il sindaco e la giunta ad avviare un censimento delle insegne storiche presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione agli esercizi di riconosciuto valore storico. È inoltre prevista la valutazione, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, di eventuali strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Il documento prevede anche la predisposizione di linee guida e strumenti regolamentari per la conservazione, il restauro e la valorizzazione delle insegne, con l’obiettivo di impedirne rimozioni o modifiche non autorizzate. Accanto agli aspetti tecnici, è prevista la promozione di iniziative culturali e divulgative rivolte a cittadini e operatori economici, per sensibilizzare sull’importanza di questo patrimonio identitario.

Soddisfazione è stata espressa dalla consigliera Paparella, che ha sottolineato come le insegne storiche rappresentino “presenze quotidiane spesso date per scontate, ma profondamente radicate nella storia dei quartieri e nella vita della città”, evidenziando il valore della memoria dei luoghi e delle attività che hanno contribuito a costruire l’identità di Bari.

Con l’approvazione del provvedimento, l’amministrazione comunale avvia dunque un percorso strutturato di tutela e valorizzazione di un elemento del paesaggio urbano considerato parte integrante della storia collettiva cittadina.