Maltempo nella Bat, Spina: “Subito lo stato di calamità per i danni all’agricoltura”

BARI - Danni ingenti alle coltivazioni dopo la violenta grandinata che ha colpito la provincia di Provincia di Barletta-Andria-Trani nella serata di martedì. A lanciare l’allarme è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Tonia Spina, che ha espresso solidarietà agli agricoltori colpiti e chiesto l’attivazione immediata dello stato di calamità naturale.

Secondo le prime segnalazioni, il fenomeno meteorologico ha interessato in particolare le aree di Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e la zona di Castel del Monte, provocando gravi danni soprattutto alle colture frutticole e ai vigneti. Pesche e albicocche risultano compromesse, con lesioni diffuse sui frutti e perdite significative anche nella produzione vitivinicola.

Spina ha sottolineato come il comparto agricolo rappresenti una risorsa strategica per l’economia locale, già in difficoltà a causa dell’aumento dei costi di produzione. Per questo ha annunciato l’intenzione di sollecitare la Regione Puglia affinché vengano attivate misure straordinarie di sostegno alle imprese agricole colpite.

L’appello riguarda anche una rapida ricognizione dei danni, da effettuare in collaborazione con associazioni di categoria ed enti locali, al fine di accelerare eventuali interventi e procedure di ristoro per le aziende del territorio.