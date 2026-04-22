All'ITET 'G. Calò' di Francavilla Fontana nuovo appuntamento delle celebrazioni degli 80 anni della Costituzione Italiana (1946-2026)



Il 27 aprile il progetto Web Radio ospita, per il tema Costituzione e Inclusione, Marina Viola autrice del libro "Il volo del Tacchino"





FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Proseguono a Francavilla Fontana gli appuntamenti dedicati agli 80 anni della Costituzione Italiana, un percorso che intreccia cultura, diritti e storie di vita capaci di lasciare un segno profondo. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce l’incontro in programma lunedì 27 aprile 2026, alle ore 18:30, presso l’ITET "G. Calò", che ospiterà la presentazione del libro "Il volo del tacchino" (Edizione Ponte Alle Grazie) della scrittrice Marina Viola, presente all’evento.





Non sarà soltanto una presentazione letteraria, ma un momento autentico di confronto e condivisione: una storia vera, intensa e attraversata da ironia e amore, che racconta cosa significa crescere, cambiare e imparare a lasciare andare. Un racconto che parla di fragilità e forza, di autonomia e legami, capace di toccare corde profonde e universali.





L’iniziativa, promossa dagli studenti, docenti ed esperti del progetto "Web Radio", ormai realtà concreta e dinamica, in collaborazione con Taberna Libraria e con l’Associazione di Promozione Sociale "Da Grande", si conferma come un’esperienza formativa di grande valore, capace di mettere al centro i temi dell’inclusione e della dignità della persona.





L’evento sarà moderato dal giornalista brindisino Nico Lorusso e vedrà la partecipazione del Dirigente Scolastico Roberto Cennoma. La presentazione si svolgerà nella hall dell'istituto.





In questo contesto, il tema dell’autismo si lega naturalmente ai valori fondanti della Costituzione Italiana: il rispetto della dignità di ogni persona, il diritto all’inclusione e la necessità di costruire una società capace di accogliere le differenze. Più che un principio astratto, diventa una responsabilità concreta: riconoscere ogni individuo nella sua unicità e garantire a tutti la possibilità di vivere una vita piena, autonoma e partecipata.





Nel libro "Il volo del tacchino" l'autrice ci racconta di Marina che pensava di sapere cosa volesse dire diventare madre. Poi è arrivato Luca, con autismo e sindrome di Down, una passione smisurata per la musica e gli Oreo, e un talento naturale per smentire ogni previsione. Nonostante le difficoltà iniziali e gli imprevisti, Luca cresce sereno, circondato d’amore, e col tempo diventa un giovane uomo. Perché, come scrive Elio nella prefazione al libro, «l’amore, l’intelligenza, l’istinto di sopravvivenza ci aiutano a dare un senso a ciò che accade e a trovare sempre il lato positivo degli eventi». In questo libro, Marina Viola ci racconta con grande ironia e tenerezza cosa significa veder diventare adulto un figlio autistico e affrontare quel momento in cui tutti i genitori sono chiamati a fare un passo indietro e a lasciare che i propri bambini spicchino il volo. Quando alla famiglia si presenta l’occasione di lasciare che Luca vada a vivere da solo in una casa di accoglienza, il volo è tutt’altro che elegante: sgraziato, rumoroso, da tacchino. Ma è pur sempre un volo. E così Marina scopre che il distacco, come spesso accade, pesa più su chi resta che su chi parte. Luca si ambienta talmente bene che, alle visite, saluta tutti con un sereno «Go away and shut the door. Love you». Lei, invece, deve imparare a ritrovarsi. Una storia vera che celebra la diversità, l’autonomia e il diritto di ogni essere umano a una vita piena e indipendente. E la libertà nuova di una madre che impara a lasciare andare e a riscoprirsi libera: libera di andare in bagno da sola, libera di uscire a cena senza sensi di colpa, ma anche libera di sentirsi sola senza di lui.





Per quel che riguarda Marina Viola è scrittrice, traduttrice e blogger. Figlia del celebre giornalista sportivo Beppe Viola, vive da molti anni negli Stati Uniti con il marito Dan e i loro tre figli: Luca, Sofia ed Emma. Con intelligenza, ironia e sincerità ha raccontato in libri e articoli molto seguiti la sua esperienza di madre di un figlio «di professione autistico». Cura un blog personale, scrive per The Italian Review e ha una rubrica sulla Stampa. Ha pubblicato i libri Mio padre è stato anche Beppe Viola (Feltrinelli, 2013), Storia del mio bambino perfetto (Rizzoli, 2015) e Loro fanno l’amore e io mi incazzo (Sonzogno, 2020).





L’incontro è ad ingresso libero e gratuito. Per informazioni è possibile contattare il numero 0831852147.