Bari, rubate le piantine delle nuove aiuole di via Manzoni: iniziativa con i bambini per sensibilizzare al rispetto del verde

BARI - Nuovo episodio di danneggiamento a Bari, dove sono state rubate alcune piantine dalle nuove aiuole realizzate in via Manzoni, nell’ambito dei lavori di riqualificazione e pedonalizzazione della strada.

A seguito dell’accaduto, nella mattinata di oggi gli assessori alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, alla Conoscenza Vito Lacoppola e all’Ambiente Elda Perlino hanno incontrato gli alunni e le alunne della scuola dell’infanzia comunale “Manzari Buonvino” per un’iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla cura dello spazio pubblico e del verde urbano.

Le sezioni della scuola, d’intesa con l’amministrazione comunale, hanno realizzato alcuni cartelli con messaggi e frasi rivolti al rispetto del bene comune e delle regole di civile convivenza, in risposta ai furti avvenuti nelle aiuole situate davanti all’ingresso dell’istituto.

L’intervento di riqualificazione ha previsto la piantumazione di alberi di terebinto e la realizzazione di aiuole con essenze mediterranee nel tratto compreso tra corso Italia e via Crisanzio, restituendo l’area alla fruizione pedonale.

Secondo quanto riferito dagli assessori, oltre al furto delle piantine, sono stati riscontrati anche episodi di degrado come presenza di rifiuti e deiezioni animali nelle nuove aree verdi.

“È un fatto che genera dispiacere e rabbia – hanno dichiarato – soprattutto per la comunità scolastica che ha espresso il desiderio di prendersi cura di questo spazio. Per questo abbiamo scelto di coinvolgere direttamente i bambini in un messaggio di rispetto e responsabilità verso i beni pubblici”.

L’iniziativa punta a trasformare un episodio negativo in un’occasione educativa, affidando proprio alle parole dei più piccoli il compito di richiamare la cittadinanza alla tutela degli spazi comuni.