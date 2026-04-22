Bari, “Shalom Pax Salam” al Teatro Piccinni: il 24 aprile un canto di pace per quattro voci e orchestra

È stato presentato a Palazzo della Città “Shalom Pax Salam”, il concerto-cantata per quattro voci e orchestra in programma venerdì 24 aprile alle ore 20 al Teatro comunale “Niccolò Piccinni” di Bari. L’evento è organizzato dall’associazione culturale FOS con il patrocinio del Comune di Bari, della Regione Puglia e dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, in collaborazione con Secop Edizioni e l’Orchestra Filarmonica Pugliese.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco Vito Leccese, l’assessora alle Culture Paola Romano, gli autori Giovanni Tamborrino ed Enzo Quarto, don Antonio Lattanzio per la diocesi di Bari-Bitonto, Sante Levante per Puglia Culture e Peppino Piacente per l’associazione FOS e Secop Edizioni.

L’appuntamento si inserisce in un percorso artistico e culturale ispirato al dialogo tra le tre grandi tradizioni monoteiste e alla promozione della pace. L’opera, infatti, nasce dall’omonimo progetto editoriale di Enzo Quarto, pubblicato in quattro lingue (italiano, inglese, arabo ed ebraico) e arricchito dalle opere grafiche di Leon Marino e dalle musiche di Giovanni Tamborrino.

Il concerto sarà eseguito dall’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta dal maestro Vincenzo Perrone, con le voci di Leonardo Gramegna, Silvia Perrone, Giuseppe Ranoia e Badrya Razem. La cantata propone un percorso musicale e poetico che intreccia linguaggi diversi per veicolare un messaggio di pace e dialogo tra i popoli.

Nel corso della presentazione, il sindaco Vito Leccese ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa, richiamando il ruolo storico di Bari come città operatrice di pace e il suo legame con i valori dell’accoglienza e del dialogo interculturale. L’assessora Paola Romano ha evidenziato invece come cultura e musica possano rappresentare strumenti fondamentali per promuovere riflessioni condivise sul futuro dell’umanità.

L’autore Enzo Quarto ha rimarcato l’urgenza del tema della pace in un contesto internazionale segnato da conflitti, sottolineando la necessità di un impegno educativo e culturale rivolto soprattutto alle nuove generazioni, basato sull’ascolto reciproco e sul dialogo.

“Shalom Pax Salam” si inserisce inoltre nelle attività di promozione della lettura del progetto “I read to be read”, confermando la natura interdisciplinare dell’iniziativa che unisce letteratura, musica e impegno civile.

L’evento gode del patrocinio morale dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto e rientra nel palinsesto culturale 2025 sostenuto dalla Regione Puglia nell’ambito delle attività di promozione culturale e spettacolo dal vivo.