Fasano, riprese cinematografiche in stazione: variazioni per il trasporto pubblico il 27 aprile



Spostamento temporaneo della fermata e modifiche ai percorsi dei bus per consentire il lavoro di un set cinematografico nel piazzale dello scalo ferroviario.





FASANO (BR) – L’Ufficio Trasporti Pubblici del Comune di Fasano comunica che, al fine di consentire lo svolgimento di riprese cinematografiche debitamente autorizzate, sono state disposte alcune variazioni alla viabilità e al Servizio di Trasporto pubblico locale presso lo scalo ferroviario cittadino.





Secondo quanto stabilito dall’ordinanza n.136 del servizio di Polizia Locale, nella giornata di lunedì 27 aprile 2026, a partire dalle ore 01:00 e fino al termine delle attività (previsto per le ore 21:00), il piazzale antistante la stazione ferroviaria e la relativa strada di accesso resteranno chiusi al traffico.





Per garantire la continuità del servizio e limitare i disagi all'utenza, l’Amministrazione comunale ha predisposto le seguenti misure:

- Percorso alternativo - I mezzi di trasporto pubblico seguiranno un itinerario appositamente istituito per aggirare l'area del set.

- Fermata provvisoria - È stata istituita una fermata temporanea nei pressi dello scalo ferroviario per la salita e la discesa dei passeggeri.





Le aziende di trasporto interessate (Sita Sud, STP Brindisi e il consorzio CO.TR.A.P.) sono state ufficialmente informate affinché provvedano a gestire il servizio nel rispetto delle nuove disposizioni e a informare tempestivamente i viaggiatori attraverso i consueti canali di comunicazione.