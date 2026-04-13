Bari si prepara ad accogliere la Deejay Ten 2026: sport, musica e partecipazione per migliaia di runner

Dopo il debutto stagionale a Torino, l’evento approda nel capoluogo pugliese con l’obiettivo di coinvolgere migliaia di partecipanti in una mattinata all’insegna di sport, musica e socialità.

Entrambi i percorsi attraverseranno alcune delle aree più suggestive della città, includendo il lungomare e il centro storico, con partenza e arrivo previsti nel cuore urbano.

Il punto di riferimento dell’evento sarà il Deejay Village in Piazza della Libertà, operativo sabato 18 aprile (10:00–19:00) e domenica 19 aprile (7:30–9:15). Qui i partecipanti potranno ritirare pettorale, maglia ufficiale e materiali tecnici, oltre a partecipare ai riscaldamenti collettivi a ritmo di musica.

Il via alla corsa è previsto alle 9:30, con la presenza di Linus e delle voci storiche di Radio Deejay, tra cui Gabriele Corsi e altri speaker dell’emittente.

Un evento tra sport e intrattenimento

La tappa di Bari si inserisce in un calendario nazionale che proseguirà poi a Treviso il 17 maggio e si concluderà a Milano il 4 ottobre. L’iniziativa conferma il carattere inclusivo della manifestazione, che unisce attività sportiva, intrattenimento e partecipazione collettiva.

Percorso e logistica

Il tracciato attraverserà zone simboliche della città come il lungomare, Bari Vecchia e le principali piazze centrali, valorizzando il patrimonio urbano e paesaggistico locale.

L’evento è organizzato con il supporto di numerosi sponsor e istituzioni, tra cui il Comune di Bari – Assessorato allo Sport.

La Deejay Ten si conferma così uno degli appuntamenti sportivi più partecipati e riconoscibili del panorama italiano, capace di trasformare ogni tappa in una grande festa di comunità.