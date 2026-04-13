Margherita di Savoia, grave incidente sul lavoro in un’azienda agricola: operaio in prognosi riservata

MARGHERITA DI SAVOIA - Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un’azienda agricola di Margherita di Savoia, nel nord Barese, dove un operaio di 64 anni è rimasto seriamente ferito durante le operazioni lavorative.

L’uomo, originario di San Ferdinando di Puglia, sarebbe stato colpito da alcuni cassoni carichi di frutta caduti da un’altezza di circa cinque metri. Secondo una prima ricostruzione, il cedimento sarebbe stato favorito dalle forti raffiche di vento che interessavano la zona al momento dell’incidente.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al lavoratore prima del trasferimento urgente in eliambulanza, in codice rosso, al Policlinico “Riuniti” di Policlinico Riuniti di Foggia.

Il 64enne ha riportato un trauma cranico e una frattura cervicale: le sue condizioni sono considerate gravi e la prognosi resta riservata.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per i rilievi e per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del sito produttivo.

L’episodio riporta nuovamente l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore agricolo, spesso esposto a rischi legati a movimentazione dei carichi e condizioni meteorologiche avverse.