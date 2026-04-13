Bari, il Teatro Petruzzelli chiude il tutto esaurito per “La Traviata” con la regia di Sofia Coppola

La regia è affidata a Sofia Coppola, mentre la direzione dell’Orchestra e del Coro del Petruzzelli sarà guidata dal maestro Jordi Bernàcer. Il progetto scenico riunisce figure di primo piano del panorama artistico internazionale, tra cui lo scenografo Nathan Crowley e i costumisti Valentino Garavani, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli.

Conversazioni sull’opera e accesso regolato

In vista dell’avvio delle rappresentazioni, la Fondazione ha annunciato che, a partire dalla prossima Conversazione sull’Opera dedicata proprio a La Traviata e curata da Giovanni Bietti (in programma il 14 aprile alle 19 nel foyer), l’ingresso sarà regolato da un contributo simbolico di 2 euro.

La decisione, spiega la Fondazione, è stata adottata per garantire una gestione ordinata degli accessi e il rispetto delle norme di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo. I biglietti saranno disponibili al botteghino e online tramite Vivaticket.

Interesse altissimo e attività collaterali

Tutti gli spettacoli risultano esauriti, confermando l’ampio interesse per una produzione che unisce lirica, moda e cinema in un progetto scenico di forte impatto internazionale.

Le “Conversazioni sull’Opera” saranno comunque trasmesse in streaming sui canali social della Fondazione e, in caso di grande richiesta, potranno essere replicate.

Un allestimento tra teatro, cinema e alta moda

La produzione nasce da un incontro tra linguaggi diversi: teatro lirico, cinema e haute couture. Il progetto scenico, inizialmente sviluppato in collaborazione con l’Opera di Roma, è stato arricchito dalla visione estetica di Valentino e da un impianto registico che reinterpreta il melodramma verdiano attraverso una sensibilità cinematografica contemporanea.

Nel cast alternato figurano interpreti di rilievo internazionale nei ruoli principali di Violetta, Alfredo e Germont, con un calendario articolato che copre tutte le recite previste.

Un evento culturale di richiamo internazionale

Il successo di pubblico conferma il ruolo del Bari come polo culturale di riferimento nel panorama operistico nazionale, capace di attrarre produzioni di alto profilo e un pubblico sempre più ampio.

La combinazione tra tradizione verdiana e linguaggi contemporanei rende questa edizione de La Traviata uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione.