Bari, torna il “Pic-nic Senza Plastica” al Parco Gargasole: una giornata per biodiversità e comunità

BARI - Sabato 11 aprile 2026, a partire dalle ore 10:00, il Parco Gargasole ospiterà la settima edizione del “Pic-nic Senza Plastica”, appuntamento dedicato alla sostenibilità ambientale, alla partecipazione civica e alla valorizzazione degli spazi verdi urbani.

L’iniziativa, diventata nel tempo un riferimento per la comunità barese, trasformerà il parco in un grande spazio condiviso all’aria aperta, con attività, giochi, laboratori e momenti musicali che coinvolgeranno cittadini, famiglie e numerose associazioni del territorio.

Il progetto nasce nell’ambito delle esperienze di rigenerazione urbana che hanno interessato il Parco Gargasole, oggi considerato un esempio di gestione partecipata del verde pubblico e di tutela della biodiversità in ambito cittadino. L’evento vedrà la collaborazione di oltre venti realtà associative impegnate su temi ambientali, sociali e culturali.

Elemento centrale della giornata sarà il principio del “no plastic”: i partecipanti sono invitati a portare il pranzo al sacco utilizzando esclusivamente materiali riutilizzabili, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e promuovere comportamenti sostenibili.

Nel corso della giornata sono previste anche attività musicali, la partecipazione di orchestre scolastiche e una lotteria con premi legati ai valori dell’iniziativa, tra cui esperienze naturalistiche e progetti di ricerca ambientale.

Gli organizzatori sottolineano come l’evento rappresenti non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra cittadini e territorio, promuovendo una cultura della cura condivisa degli spazi pubblici.



