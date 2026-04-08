Olio pugliese protagonista in Italia: Torrerivera tra Slow Food, VIVA ed EGO Food Fest
TARANTO - La realtà agricola Torrerivera sarà protagonista ad aprile di tre importanti appuntamenti nazionali dedicati all’enogastronomia e alla cultura del territorio.
Il mese si apre con la partecipazione alla Festa dell’Olio di Torri del Benaco (11-12 aprile), in occasione della presentazione della Guida agli Extravergini 2026 di Slow Food Italia. Seguiranno la presenza a VIVA a Vicenza (12-13 aprile), evento dedicato ai vini naturali, e infine l’approdo all’EGO Food Fest di Taranto il 20 aprile, manifestazione centrale per la scena gastronomica italiana.
Parallelamente agli appuntamenti, l’azienda celebra importanti riconoscimenti: per il quinto anno consecutivo il monocultivar Nocellara e il Cru 05 hanno ottenuto la Extra Gold Medal al concorso BIOL, premio internazionale dedicato all’olio extravergine biologico. Ulteriori premi arrivano anche dalla guida tedesca Merum Ratgeber Olivenöl 2026.
Secondo la rappresentante dell’azienda Nicoletta Ferrazza, la valorizzazione dell’olio passa anche attraverso il dialogo con contesti culturali diversi, dal food al vino, sottolineando il legame tra produzione agricola, paesaggio e tradizione olivicola pugliese, in particolare quella legata agli olivi secolari riconosciuti come Presidio Slow Food.