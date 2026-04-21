Bari Vecchia, rifiuti fuori dai cassonetti: sanzionati otto ristoratori

Polizia Locale di Bari

Bari Vecchia

BARI - Intervento dellae del nucleo anti-degrado nel pomeriggio di ieri a, dopo la segnalazione degli operatori dell’Amiu per l’abbandono di numerosi sacchi di rifiuti indifferenziati in prossimità dei cassonetti sul lungomare Cristoforo Colombo.

Le verifiche hanno permesso di risalire ai responsabili del conferimento illecito anche grazie ai controlli sui rifiuti, nei quali sono stati rinvenuti scontrini fiscali riconducibili ad alcune attività di ristorazione del centro storico.

Al termine degli accertamenti sono stati sanzionati otto ristoratori, ciascuno con una multa da mille euro. Le sanzioni sono previste dall’articolo 255 del Testo Unico Ambientale, che punisce l’abbandono o il deposito improprio di rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali.

Oltre alla sanzione economica, è previsto anche l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

L’assessora alla vivibilità urbana e protezione civile, Carla Palone, ha definito le immagini dei rifiuti “vergognose”, sottolineando come il fenomeno rappresenti un problema ricorrente nonostante le ripetute campagne di sensibilizzazione.

L’amministrazione comunale richiama da tempo cittadini e attività commerciali a una maggiore collaborazione nella gestione dei rifiuti, ritenuta indispensabile per garantire decoro urbano e tutela dell’ambiente, soprattutto in un’area centrale e ad alta frequentazione turistica come il borgo antico.