Bari, “Verso Oriente”: sportelli gratuiti per aiutare le imprese pugliesi a entrare nei mercati asiatici

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BARI - Al via “Verso Oriente”, il progetto promosso dalla Camera di Commercio Italo Orientale per supportare le imprese pugliesi nei processi di apertura verso i mercati asiatici.

Gli sportelli informativi, attivi presso la Camera di Commercio di Bari in Corso Cavour 2, offriranno assistenza gratuita e personalizzata su temi chiave dell’internazionalizzazione: contrattualistica internazionale, tutela della proprietà intellettuale e orientamento ai mercati esteri.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo locale, accompagnando le aziende in percorsi di crescita sui mercati internazionali attraverso strumenti concreti e consulenze mirate. Particolare attenzione è rivolta alle imprese che non hanno ancora sviluppato relazioni commerciali con i Paesi orientali o che intendono consolidarle.

Gli incontri, a numero limitato e su appuntamento, prevedono un approccio operativo e un confronto diretto con esperti del settore, così da garantire un supporto calibrato sulle esigenze specifiche di ciascuna realtà imprenditoriale.

Questo il calendario degli appuntamenti:

  • 22 aprile 2026 (10.00–12.00): Contrattualistica internazionale
  • 27 aprile 2026 (14.30–17.30): Orientamento ai mercati esteri
  • 6 maggio 2026 (10.00–12.00): Tutela della proprietà intellettuale
  • 13 maggio 2026 (10.00–12.00): Tutela della proprietà intellettuale
  • 14 maggio 2026 (14.30–17.30): Orientamento ai mercati esteri
  • 20 maggio 2026 (10.00–12.00): Contrattualistica internazionale

Le imprese interessate possono partecipare gratuitamente prenotando tramite email all’indirizzo indicato dagli organizzatori. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per avvicinarsi ai mercati asiatici con il supporto di competenze specialistiche.
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