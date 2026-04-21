Bari, “Verso Oriente”: sportelli gratuiti per aiutare le imprese pugliesi a entrare nei mercati asiatici
BARI - Al via “Verso Oriente”, il progetto promosso dalla Camera di Commercio Italo Orientale per supportare le imprese pugliesi nei processi di apertura verso i mercati asiatici.
Gli sportelli informativi, attivi presso la Camera di Commercio di Bari in Corso Cavour 2, offriranno assistenza gratuita e personalizzata su temi chiave dell’internazionalizzazione: contrattualistica internazionale, tutela della proprietà intellettuale e orientamento ai mercati esteri.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo locale, accompagnando le aziende in percorsi di crescita sui mercati internazionali attraverso strumenti concreti e consulenze mirate. Particolare attenzione è rivolta alle imprese che non hanno ancora sviluppato relazioni commerciali con i Paesi orientali o che intendono consolidarle.
Gli incontri, a numero limitato e su appuntamento, prevedono un approccio operativo e un confronto diretto con esperti del settore, così da garantire un supporto calibrato sulle esigenze specifiche di ciascuna realtà imprenditoriale.
Questo il calendario degli appuntamenti:
- 22 aprile 2026 (10.00–12.00): Contrattualistica internazionale
- 27 aprile 2026 (14.30–17.30): Orientamento ai mercati esteri
- 6 maggio 2026 (10.00–12.00): Tutela della proprietà intellettuale
- 13 maggio 2026 (10.00–12.00): Tutela della proprietà intellettuale
- 14 maggio 2026 (14.30–17.30): Orientamento ai mercati esteri
- 20 maggio 2026 (10.00–12.00): Contrattualistica internazionale