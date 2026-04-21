Bari, la poesia romena protagonista al Petruzzelli con “Applausi per il poeta in scena”

BARI - La poesia romena sale su un palcoscenico italiano nell’ambito dell’Anno Culturale Romania-Italia. Il 24 aprile 2026, a Bari, lo spettacolo Applausi per il poeta in scena approda nel foyer del Teatro Petruzzelli, con l’attrice Emilia Popescu e il pianista Cătălin Răducanu.

Dopo le tappe italiane del 2024 (Roma, Milano e Bologna) e il tour in Spagna del 2025, lo spettacolo arriva nel capoluogo pugliese con una nuova formula che unisce poesia e musica dal vivo, offrendo un’esperienza scenica immersiva dedicata alla lirica romena.

L’evento, sostenuto dalla Fondazione Teatro Petruzzelli, è organizzato dall’Associazione Culturale Pro Contemporania e da CREART (Centro per la Creazione, l’Arte e la Tradizione di Bucarest), con il patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia e del Comune di Bari, in collaborazione con il Consolato Generale di Romania a Bari e l’associazione culturale The Culture Club.

Lo spettacolo propone un viaggio nella poesia classica e moderna romena, con testi di autori fondamentali come Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga e Nichita Stănescu, accompagnati dalle composizioni originali di Răducanu.

Ad arricchire la performance, anche contributi video con alcuni tra i più importanti attori romeni, tra cui Victor Rebengiuc e Florin Piersic, in un dialogo tra generazioni artistiche.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di scambio culturale tra Italia e Romania, confermando il ruolo dell’arte come strumento di dialogo e incontro tra culture diverse. Uno spettacolo pensato non solo per la comunità romena in Italia, ma anche per il pubblico italiano interessato a scoprire nuove espressioni artistiche internazionali.