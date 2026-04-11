Crollo ponte sul Trigno, proseguono le ricerche del 53enne di Bisceglie: in campo anche i sommozzatori

ISERNIA - Continuano senza sosta le ricerche di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno, lungo la statale 16 Adriatica, in Molise.

Le operazioni sono coordinate dalla Guardia costiera, che sta impiegando quattro unità navali – due motovedette e due battelli pneumatici veloci – per pattugliare e ispezionare anche i tratti di mare con fondali bassi.

Sul posto sono impegnati anche i vigili del fuoco con i nuclei specializzati e la Capitaneria di Porto di Termoli. Dalla giornata di ieri il dispositivo di ricerca è stato ulteriormente potenziato con l’arrivo del 1° Nucleo operatori subacquei della Guardia costiera, giunto da San Benedetto del Tronto su richiesta della Direzione marittima di Pescara.

I sommozzatori stanno operando dalla foce del Trigno verso sud, fino all’area dell’idrovora di Montenero di Bisaccia, e verso nord fino al porto turistico Marina Sveva, ampliando progressivamente il raggio delle ricerche.

Le operazioni risultano particolarmente complesse a causa della corrente del fiume e della torbidità delle acque, che riduce la visibilità. Per questo viene utilizzato anche un sofisticato sistema “Side Scan Sonar”, un ecoscandaglio ad alta tecnologia che consente di individuare eventuali oggetti presenti sul fondale attraverso onde acustiche.

Le ricerche proseguono senza interruzioni, mentre resta alta la speranza di ritrovare il disperso.