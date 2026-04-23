Barletta, rinnovato il protocollo sulla sicurezza bancaria: più controlli e scambio dati contro i reati

BARLETTA - A Barletta è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra Prefettura, ABI e istituti di credito per il rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto alla criminalità ai danni del sistema bancario e della clientela.

L’accordo è stato sottoscritto nel Palazzo del Governo dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Flavia Anania, e dal presidente dell’Associazione Bancaria Italiana di Bari, Marco Iaconis, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell’ordine e dei rappresentanti degli istituti di credito del territorio.

L’intesa punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e sistema bancario per prevenire reati predatori, atti vandalici e minacce alla sicurezza delle filiali, con particolare attenzione anche alle aggressioni al personale e ai rischi di matrice terroristica.

Tra le principali misure previste figurano il potenziamento dello scambio informativo tra banche e forze di polizia attraverso il database anticrimine gestito da OSSIF (centro di ricerca ABI sulla sicurezza), oltre all’adozione di standard minimi omogenei per la protezione di filiali e sportelli ATM.

Il protocollo prevede inoltre la creazione di una mappatura integrata dei sistemi di videosorveglianza, utile alle attività operative delle prefetture e delle forze dell’ordine, e iniziative di formazione rivolte sia agli operatori bancari sia ai cittadini, con focus sulla prevenzione delle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili.

Con il rinnovo dell’intesa, la Prefettura di Barletta-Andria-Trani e l’ABI puntano a consolidare un modello di cooperazione istituzionale basato su innovazione e prevenzione, finalizzato alla tutela della sicurezza sul territorio e alla stabilità del sistema economico locale.