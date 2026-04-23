Cultura: 'Un (a)mare di poesie. Poesie aragonesi', il nuovo libro di Mariangela De Anna



È uscita mercoledì 22 aprile 2026 per Grace edizioni, casa editrice appartenente al gruppo editoriale GpM edizioni, la nuova raccolta di poesie di Mariangela De Anna, poetessa ostunese, regista e scrittrice. È uscita mercoledì 22 aprile 2026 per Grace edizioni, casa editrice appartenente al gruppo editoriale GpM edizioni, la nuova raccolta di poesie di Mariangela De Anna, poetessa ostunese, regista e scrittrice.





Il libro si intitola "UN (A)MARE DI POESIE. Poesie aragonesi", ed è in vendita per il momento - nella sua edizione cartacea - sullo store (sito web) di GpM edizioni. Nei prossimi giorni sarà in vendita anche su Amazon e in tutte le altre librerie online.





Si legge nella quarta di copertina: "Dopo l’ultima raccolta poetica del 2021, questa nuova silloge di De Anna raccoglie non solo sentimenti ed emozioni, ma racconta anche temi sociali come il pericolo narcisistico in una società che poco si addice alla delicatezza della Poesia, intesa nel suo significato più nobile. Ma non è solo questo. Alcune composizioni riflettono anche personaggi storici legati ad Ostuni e non solo. Con uno stile moderno e leggero, la poetessa ostunese mette in versi storie, sogni e racconti del tempo antico e di quello attuale. Perché 'poesie aragonesi'? Perché è nella lettura dei ricordi e della propria terra che si nasconde la chiave risolutiva della realtà. Ed ecco anche una composizione dialettale che diventa testo musicale, e poi una poesia che denuncia le storture di una contemporaneità fin troppo complessa. La prefazione è a cura dell’avvocato Giuseppe Palma, giurista, poeta e saggista".