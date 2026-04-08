Bellomo (FI): “Post-orologeria della giustizia, solidarietà a Mulè” dopo le polemiche su un pentito

BARI - Il deputato di Forza Italia Davide Bellomo, capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera, interviene sul caso che coinvolge Giorgio Mulè e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, parlando di “post-orologeria della giustizia”.

Secondo Bellomo, il caso rappresenterebbe un esempio di uso distorto delle informazioni giudiziarie, alimentato da “un vecchio e palese millantato credito di un pentito di mafia” e amplificato da “una precisa e faziosa linea editoriale”.

Il parlamentare ha espresso piena solidarietà a Mulè, definito “una persona perbene e un galantuomo”, sostenendo che le accuse riportate non avrebbero fondamento e sarebbero “basate sul nulla assoluto”.

Le dichiarazioni si inseriscono nel dibattito politico e mediatico sulle modalità di diffusione delle notizie legate a collaboratori di giustizia e sulla loro incidenza nel confronto pubblico e giudiziario.