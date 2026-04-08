Martina Franca, nasce “Itria Living Experience”: un mese di eventi tra turismo, impresa e cultura in Valle d’Itria

MARTINA FRANCA - Dal 9 aprile al 10 maggio a Martina Franca prende il via la prima edizione di Itria Living Experience – Where Tourism Meets Business, un programma diffuso di eventi, workshop e mostre dedicato al rapporto tra turismo, sviluppo economico e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa, ideata da Michele Capsalachi (Dimoraeroom) con il patrocinio del Comune di Martina Franca, trasformerà Palazzo Ducale di Martina Franca in un hub espositivo e di confronto tra imprese, istituzioni e operatori del settore turistico.

Il calendario prevede esposizioni, talk e workshop su investimenti, finanza agevolata, marketing territoriale e branding della Valle d’Itria, oltre a momenti di networking e open house immobiliari. Tra gli appuntamenti anche iniziative culturali come la mostra Movimenti d’Arte e performance musicali e artistiche distribuite lungo tutto il mese.

Il progetto punta a consolidare la Valle d’Itria come modello di integrazione tra turismo, cultura e sviluppo economico, con il coinvolgimento di partner privati, istituzioni e realtà del territorio. L’assessore al Turismo e Marketing territoriale del Comune di Martina Franca Vincenzo Angelini ha sottolineato l’obiettivo di fare della città un punto di riferimento per l’innovazione turistica e la collaborazione tra attori locali e nazionali.

Il promotore dell’iniziativa Michele Capsalachi ha definito l’evento una piattaforma strutturata per creare relazioni e nuove opportunità di crescita per il territorio, con la prospettiva di trasformarlo in un appuntamento stabile negli anni.

La manifestazione si chiuderà il 10 maggio con eventi finali tra Villa Garibaldi, i Mercati della Terra di Slow Food e un concerto jazz.