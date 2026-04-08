Brindisi, studenti della Scuola Arcadia in Comune: giornata di cittadinanza attiva tra istituzioni e giovani

BRINDISI - Il Comune di Brindisi ha accolto gli studenti della Scuola Arcadia, prossimi al diploma, per una giornata dedicata alla cittadinanza attiva e alla conoscenza del funzionamento della macchina amministrativa locale.

L’iniziativa rientra nel progetto “Lu Cori di Brindisi”, pensato per sviluppare competenze pratiche e consapevolezza civica nei giovani, attraverso l’osservazione diretta delle istituzioni e il dialogo con amministratori e funzionari pubblici.

Nel corso della visita, gli studenti hanno effettuato un tour degli uffici comunali, approfondendo le attività degli organi istituzionali e confrontandosi con il sindaco, gli assessori e alcuni consiglieri comunali. I ragazzi hanno inoltre presentato riflessioni e proposte su criticità e prospettive di sviluppo della città.

All’iniziativa hanno partecipato l’assessora alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili Lucia Vantaggiato e l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe De Maria, insieme al sindaco e al presidente del consiglio comunale.

L’assessora Vantaggiato ha sottolineato il valore formativo dell’esperienza, evidenziando come il contatto diretto con le istituzioni sia fondamentale per costruire cittadini consapevoli e attivi, capaci di contribuire allo sviluppo sociale e culturale del territorio.