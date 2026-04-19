“Bionde al fronte. Cronache birrarie verso il 25 aprile”: a Lecce la storia della Liberazione si racconta al bancone

Titolo: Bionde al fronte. Cronache birrarie verso il 25 aprile

Dove: La Taproom Baff Beer, via Liborio Romano 8, Lecce

Quando: giovedì 23 aprile, ore 20.00

Ingresso: Libero e gratuito

Info: 3770273636 - 3295459310

LECCE – In occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, il format “Racconti al bancone: sorsi di storie e di birre” torna con un appuntamento speciale dedicato al ruolo insolito, ma fondamentale, della birra durante la Seconda Guerra Mondiale.L’incontro si terrà giovedì 23 aprile alle ore 20.00 presso la Taproom Baff Beer, in via Liborio Romano, 8 a Lecce.L’appuntamento, dal titolo “Bionde al fronte. Cronache birrarie verso il 25 aprile”, rappresenta un’occasione unica per scoprire come la spumosa bevanda abbia attraversato il conflitto: dai caccia britannici Spitfire che trasportavano fusti di birra sotto le ali per rinfrescare le truppe in Normandia, fino alle “navi-birrificio” nel Pacifico e al ruolo dei birrifici europei come centri di Resistenza clandestina. Il racconto culminerà con il brindisi della Liberazione, momento simbolo della fine dell'autarchia e del ritorno alla convivialità democratica.Il Format “Racconti al bancone” è un ciclo di brevi incontri informali, della durata di circa 80 minuti. Il progetto punta a stimolare la curiosità attraverso una maggiore consapevolezza della cultura della birra artigianale, della sua storia e degli stili che ne rappresentano la “grammatica”. Ideato da Sulle vie della Birra — progetto pioniere in Puglia e Basilicata nella promozione del turismo birrario — il format trova la sua casa ideale nella Taproom del birrificio leccese Baff Beer.La Conduzione: A guidare la conversazione sarà Aristodemo Pellegrino, ideatore di Sulle Vie della Birra, archeologo, guida turistica e Unionbirrai Beer Taster. Come di consueto, i temi storici saranno trattati con ironia e leggerezza, rendendo i contenuti accessibili sia agli appassionati che ai semplici curiosi.“La Taproom Baff Beer rappresenta lo spazio ideale per accogliere e condividere i racconti che ho immaginato,” afferma Pellegrino, sottolineando l'importanza della collaborazione per promuovere la cultura brassicola in modo diretto e coinvolgente.Dettagli dell’evento: