A Palo del Colle proposte per il nuovo programma di governo di Amendolara

PALO DEL COLLE - Sabato 18 aprile, nella sede della Fondazione Vittorio Bari, si sono svolti i “Tavoli programmatici” promossi da Tommaso Amendolara, attuale primo cittadino palese e candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.L’iniziativa ha rappresentato uno spazio di confronto aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di raccogliere proposte, osservazioni e contributi utili alla definizione del programma di governo. I tavoli tematici hanno riguardato: Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile; Agricoltura e agroalimentare; Legalità e sicurezza; Cultura, turismo e promozione del territorio; Sociale, salute, sport, volontariato e terzo settore; Ecologia, igiene e tutela del territorio; Sviluppo economico, urbanistico e politiche attive del lavoro; Istruzione e politiche educative; Pari opportunità e politiche giovanili; Verde urbano, ambiente e politiche energetiche (PAESC).I partecipanti – oltre duecento tra giovani e adulti, donne e uomini – sono stati guidati da facilitatori selezionati tra i cittadini stessi, che hanno contribuito a strutturare il confronto e a far emergere proposte e priorità. Il patrimonio di idee e iniziative raccolto entrerà a far parte del programma di governo per la città.L’incontro si è inserito nel percorso di ascolto avviato dall’amministrazione, finalizzato a strutturare un documento programmatico basato su elementi verificabili e orientato alla trasparenza e alla collaborazione tra istituzioni e comunità locale. Il metodo dei tavoli tematici ha permesso di valorizzare competenze, esperienze e punti di vista differenti, restituendo una sintesi articolata delle esigenze espresse dal territorio.“La novità assoluta per la mia città è la costruzione di un programma elettorale dal basso, con il coinvolgimento di cittadini, realtà associative, mondo produttivo, tutto ciò che contribuisce quotidianamente al miglioramento della nostra comunità – ha commentato Tommaso Amendolara –. Sono particolarmente orgoglioso che questo esperimento sia andato benissimo e abbia visto il coinvolgimento di tantissime e tantissimi concittadini, di ogni età e di ogni estrazione, proprio per rafforzare il nostro programma elettorale e rendere la nostra proposta rispondente ai reali bisogni della nostra città”.