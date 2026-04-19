A Palo del Colle proposte per il nuovo programma di governo di Amendolara
L’iniziativa ha rappresentato uno spazio di confronto aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di raccogliere proposte, osservazioni e contributi utili alla definizione del programma di governo. I tavoli tematici hanno riguardato: Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile; Agricoltura e agroalimentare; Legalità e sicurezza; Cultura, turismo e promozione del territorio; Sociale, salute, sport, volontariato e terzo settore; Ecologia, igiene e tutela del territorio; Sviluppo economico, urbanistico e politiche attive del lavoro; Istruzione e politiche educative; Pari opportunità e politiche giovanili; Verde urbano, ambiente e politiche energetiche (PAESC).
I partecipanti – oltre duecento tra giovani e adulti, donne e uomini – sono stati guidati da facilitatori selezionati tra i cittadini stessi, che hanno contribuito a strutturare il confronto e a far emergere proposte e priorità. Il patrimonio di idee e iniziative raccolto entrerà a far parte del programma di governo per la città.
“La novità assoluta per la mia città è la costruzione di un programma elettorale dal basso, con il coinvolgimento di cittadini, realtà associative, mondo produttivo, tutto ciò che contribuisce quotidianamente al miglioramento della nostra comunità – ha commentato Tommaso Amendolara –. Sono particolarmente orgoglioso che questo esperimento sia andato benissimo e abbia visto il coinvolgimento di tantissime e tantissimi concittadini, di ogni età e di ogni estrazione, proprio per rafforzare il nostro programma elettorale e rendere la nostra proposta rispondente ai reali bisogni della nostra città”.
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